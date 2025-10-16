Daspo per 16 ultras atalantini dopo gli scontri nell’area di servizio sull’A1 a Somaglia

Somaglia (Lodi), 16 ottobre 2025- Il Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, ha emesso sedici provvedimenti di Daspo nei confronti di altrettanti tifosi dell’Atalanta Bergamasca Calcio, riconosciuti come partecipanti ai gravi scontri avvenuti il 30 agosto 2025 scorso nell’area di servizio Somaglia Est, lungo l’autostrada A1. Secondo quanto ricostruito dalla Digos di Lodi e dalla Sottosezione di Polizia Stradale di Guardamiglio, con la collaborazione della Digos di Bergamo, quella sera i pullman dei tifosi atalantini – circa duecento persone – e dei sostenitori del Como 1907, circa settanta, si erano incrociati durante il rientro dalle rispettive trasferte di campionato, a Bologna e Parma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

