Darmian Inter il futuro è in bilico | la scelta di Oaktree sul rinnovo
Inter News 24 Darmian Inter, le ultime sulle condizioni del difensore centrale nerazzurro in vista della prossima sfida all’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, anche il destino di Matteo Darmian all’ Inter è oggetto di riflessione. Il difensore classe 1989, in scadenza di contratto nel giugno 2026, rientra tra i giocatori che la proprietà Oaktree sta valutando con attenzione in vista di un possibile rinnovamento della rosa e di una riduzione complessiva del monte ingaggi. Darmian, arrivato a Milano nel 2020, si è distinto per affidabilità, duttilità e continuità di rendimento, diventando un elemento prezioso sia nella difesa a tre che come esterno. 🔗 Leggi su Internews24.com
