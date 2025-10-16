Darkitalia 17th birthday party

Sabato 25 ottobre all’Arcistella di Trecasali (PR) andrà in scena una serata unica nel suo genere.Per festeggiare i 17 anni di Darkitalia, storica associazione e community che da quasi due decenni promuove la cultura e la musica goth in Italia, è in programma un evento straordinario: una notte. 🔗 Leggi su Parmatoday.it