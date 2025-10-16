Daredevil | Rinascita 2 svelata la data di uscita della premiere

Movieplayer.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe svelato la data esatta di debutto in streaming dei nuovi episodi della serie interpretata da Charlie Cox, e scatta il conto alla rovescia dei fan per il ritorno dell'Uomo Senza Paura. Dopo la generica indicazione di "marzo", l'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe rivelato l'esatta data di debutto della premiere di Daredevil: Rinascita 2 su Disney. I primi due episodi della nuova stagione saranno disponibili il 4 marzo 2026, a un esatto dal debutto della prima stagione. Essendo un'informazione riservata, momentaneamente, solo alla stampa, quella indicata potrebbe essere una data provvisoria e potrebbe essere soggetta a modifiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

daredevil rinascita 2 svelata la data di uscita della160premiere

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, svelata la data di uscita della premiere

Altri contenuti sullo stesso argomento

daredevil rinascita 2 svelataDaredevil: Rinascita 2, svelata la data di uscita della premiere - L'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe svelato la data esatta di debutto in streaming dei nuovi episodi della serie interpretata da Charlie Cox, e scatta il conto alla rovescia dei fan per ... Da movieplayer.it

daredevil rinascita 2 svelataDaredevil: Rinascita – Stagione 2: Krysten Ritter fa trapelare on line una parte del trailer - Stagione 2 è stato proiettato ieri al New York Comic- Si legge su cinefilos.it

Daredevil: Rinascita, la prima foto e tutte le news sulla stagione 2 dal New York Comic Con - Nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita tornerà Jessica Jones e ci sarà un collegamento con Spider- Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Daredevil Rinascita 2 Svelata