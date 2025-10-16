Daredevil | Rinascita 2 svelata la data di uscita della premiere

L'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe svelato la data esatta di debutto in streaming dei nuovi episodi della serie interpretata da Charlie Cox, e scatta il conto alla rovescia dei fan per il ritorno dell'Uomo Senza Paura. Dopo la generica indicazione di "marzo", l'area stampa Disney del sito web di Getty avrebbe rivelato l'esatta data di debutto della premiere di Daredevil: Rinascita 2 su Disney. I primi due episodi della nuova stagione saranno disponibili il 4 marzo 2026, a un esatto dal debutto della prima stagione. Essendo un'informazione riservata, momentaneamente, solo alla stampa, quella indicata potrebbe essere una data provvisoria e potrebbe essere soggetta a modifiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

