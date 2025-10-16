Roberto Danovaro, tra i massimi esperti al mondo di mari e oceani, dialogherà oggi con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti su ambiente e amministrazione del territorio. L’occasione per questo importante confronto sarà la presentazione del nuovo libro del professore, "Restaurare la natura. Come affrontare la più grande sfida del secolo. Strategie e tecniche di ripristino degli ecosistemi". Appuntamento, dunque, alle ore 18 al caffè letterario The Mole, dove Danovaro spiegherà che per restaurare la natura non mancano gli esempi di buone pratiche, a noi vicini: in Francia il ripristino dei terreni agricoli ha portato a benefici nel clima e nella produzione, mentre il progetto italiano dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sta recuperando la perdita dell’85% dei banchi naturali delle ostriche anche nel mare Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Danovaro-Silvetti faccia a faccia: "Restaurare la natura ci salverà. Iniziamo da nuove aree verdi in città"