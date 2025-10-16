Danovaro-Silvetti faccia a faccia | Restaurare la natura ci salverà Iniziamo da nuove aree verdi in città
Roberto Danovaro, tra i massimi esperti al mondo di mari e oceani, dialogherà oggi con il sindaco di Ancona Daniele Silvetti su ambiente e amministrazione del territorio. L’occasione per questo importante confronto sarà la presentazione del nuovo libro del professore, "Restaurare la natura. Come affrontare la più grande sfida del secolo. Strategie e tecniche di ripristino degli ecosistemi". Appuntamento, dunque, alle ore 18 al caffè letterario The Mole, dove Danovaro spiegherà che per restaurare la natura non mancano gli esempi di buone pratiche, a noi vicini: in Francia il ripristino dei terreni agricoli ha portato a benefici nel clima e nella produzione, mentre il progetto italiano dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sta recuperando la perdita dell’85% dei banchi naturali delle ostriche anche nel mare Adriatico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Roberto Danovaro dialoga con il sindaco Daniele Silvetti su come “Restaurare la natura” | Cronache Ancona - X Vai su X
Ancona, summit Polci-Silvetti. Alle 12 il faccia a faccia: Di Paolo, sponsor e futuro i temi sul tavolo - ANCONA La squadra si prepara alla trasferta di Chieti, match importante sul campo di una delle big del girone, ma anche la società è in corsa per un altro obiettivo: il ... msn.com scrive