Danni gravissimi dopo il vaccino Sentenza storica la decisione che cambia tutto è appena arrivata

Il Tribunale di Asti ha emesso una sentenza di primo grado destinata a far discutere: il giudice ha riconosciuto a una donna di 52 anni, residente nel capoluogo piemontese, il diritto a ricevere un indennizzo statale per i gravi danni neurologici che avrebbe riportato in seguito alla somministrazione del vaccino anti Covid Comirnaty, prodotto da Pfizer-BioNTech. La decisione, datata 26 settembre, è stata resa nota dal team legale della donna composto dagli avvocati Renato Ambrosio, Stefano Bertone, Chiara Ghibaudo e Stefania Gianfreda. Leggi anche: Non ha potuto dare l’ultimo saluto al marito durante il Covid: la decisione storica del giudice Secondo quanto riportato dai legali, il Ministero della Salute, che in precedenza aveva respinto la richiesta di indennizzo in sede amministrativa, è stato ora condannato a riconoscere il legame causale tra la vaccinazione e la patologia insorta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Danni gravissimi dopo il vaccino”. Sentenza storica, la decisione che cambia tutto è appena arrivata

