Danilo e Luciano gli 007 della storia trovano il gigantesco cannone Skoda sepolto da più di un secolo | ecco come
Porto Tolle (Rovigo), 16 ottobre 2025 – ‘Eccolo, è qui sotto. L’abbiamo trovato’, poche parole che racchiudono la gioia di due ricercatori, 007 tra le pieghe della storia. Si chiamano Danilo Pellegrini, di Venezia, e Luciano Chiereghin, 76 anni di Porto Tolle (Rovigo). Insieme a loro un folto gruppo di esperti. Sotto i piedi, ad una certa profondità nel profilo verde della campagna, c’è probabilmente un gigantesco cannone Skoda. E’ stato battezzato, si chiama ‘Il lungo Giorgio’. Ed è il cannone navale che distrusse Asiago, Prima Guerra Mondiale, confetti che arrivavano sulle teste degli italiani nelle trincee dell’altopiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
