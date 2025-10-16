Daniil Medvedev scatto d’orgoglio ad Almaty | rincorsa a Torino riaperta

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025

C’è un momento, durante una stagione lunga e accidentata, in cui un campione decide che non è finita. Oggi quel momento ha la faccia tirata ma lucida di Daniil Medvedev, 29 anni, che ad Almaty ha rimesso in moto il proprio finale d’anno: successo in due set contro Adam Walton, 7?5 7?6(0), ingresso nei quarti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Daniil Medvedev, scatto d’orgoglio ad Almaty: rincorsa a Torino riaperta

