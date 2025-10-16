Daniil Medvedev ha snobbato il Six Kings Slam meglio l'ATP Almaty | Io mantengo la parola

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Daniil Medvedev sta giocando in Kazakistan il torneo ATP 250 di Almaty. Il russo ha dichiarato di preferire questo torneo di medio livello alla ricca esibizione del Six Kings Slam: "Io mantengo la parola data, e poi non so se tutti prendono quei soldi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

