Daniele Novara | stop educazione sessuale a scuola favore a siti porno
Roma, 16 ott. (askanews) – "Ritengo davvero inammissibili questi inceppamenti istituzionali e politici sulla necessità di avere una legge sull'educazione sessuale a scuola, presente in tutti i Paesi europei. L'idea che l'educazione, e in particolare l'educazione sessuale, porti necessariamente verso i temi LGBTQ+ è quantomeno grottesca e finisce col creare una situazione che definirei imbarazzante, per non dover usare termini più pesanti": così Daniele Novara, pedagogista, direttore del CPP (Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti) e autore di bestseller come "Litigare fa bene", commenta la proposta governativa di eliminare l'educazione sessuale nelle scuole secondarie di primo grado.
