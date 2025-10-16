Daniele Luchetti Un sequel de La scuola? Direi subito sì

In occasione dei trent'anni anni dall'uscita nelle sale, la versione restaurata del film apre Alice nella Città. E dal 16 ottobre è disponibile in streaming su Mediaset Infinity. "Parlate sempre e quando vedete che il concetto di pace non si unisce a quello di bene allora gridate, perché certe volte la pace va urlata". Così trent'anni fa il passionario Professor Vivaldi (interpretato da un indimenticabile Silvio Orlando) esortava i suoi studenti tra i banchi di un istituto di periferia in una scena de La scuola. Era il 1995 e il film di Daniele Luchetti, tratto dai libri di Domenico Starnone (Ex Cattedra e Sottobanco), faceva da apripista al filone cinematografico di storie sul mondo scolastico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

