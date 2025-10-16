Daniel Day-Lewis si difende dalle critiche sul metodo di recitazione | La gente capisce poco o niente

Daniel Day-Lewis respinge le idee sbagliate sul metodo di recitazione, affermando che gran parte delle critiche proviene da persone che semplicemente non lo capiscono. Day-Lewis ha vinto tre Oscar per Il mio piede sinistro (1989), Il petroliere (2007) e Lincoln (2012) ed è noto per il suo approccio profondamente immersivo, che prevede di rimanere nel personaggio per tutta la durata della produzione. Sebbene il suo impegno abbia chiaramente dato i suoi frutti, negli ultimi anni il Metodo ha ricevuto crescenti critiche da parte di coloro che lo considerano malsano o eccessivamente estremo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

