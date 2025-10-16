Dalmine incontro con Maurizio Cattelan su Bones

Ecodibergamo.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’INIZIATIVA. Mercoledì 22 ottobre, alla presenza di Maurizio Cattelan, l’incontro «L’aquila di Dalmine»: la scultura del 1939 che ha ispirato l’opera Bones. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Dalmine, incontro con Maurizio Cattelan su Bones

