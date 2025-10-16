Dall’opera alla danza al Comunale arriva una ' Carmen' femminista e contro la violenza maschile
Nell’ambito del Festival di danza contemporanea, domenica 19 alle 16 sul palco del Teatro Comunale va in scena una 'Carmen' diversa dal solito. Per la prima volta arriva infatti in Italia il Ballet de l’Opéra de Tunis del noto coreografo franco-algerino Abou Lagraa per un'interpretazione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Altre letture consigliate
Scopri la Superior Dance Institute a Bioggio Dal bambino alla mamma, dall’adulto al professionista: attraverso Danza Classica, Moderna, Contemporanea, Hip Hop, Musical e il metodo esclusivo Danzatricità® ? Percorsi mamma-bimbo (0-36 mesi) ? - facebook.com Vai su Facebook
'Autunno in Danza' per il Teatro Comunale di Bologna - Dopo la pausa estiva, la Stagione di danza del Teatro Comunale di Bologna riparte con "Autunno in Danza", un ciclo di tre spettacoli dedicati al contemporaneo nelle sue forme più visionarie: dal 23 ... Si legge su ansa.it
Stagione di danza al Comunale Nouveau: classico e contemporaneo in scena - Grandi coreografi e stelle della danza per una stagione che mescola, come sempre, il balletto classico con il contemporaneo, per presentare il pubblico il meglio di entrambi. Segnala ilrestodelcarlino.it
Autunno in Danza al Comunale Nouveau. Visioni contemporanee per i classici - Tre appuntamenti con le espressioni più visionarie della danza contemporanea, proposte nuova a Stagione di balletto del Teatro Comunale. Segnala ilrestodelcarlino.it