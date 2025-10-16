Dallo Sviluppo Territoriale alla Visione Integrata | Il GAL Colline Salernitane presenta la nuova Strategia SRG06 LEADER 2023 27-29
Parte la nuova Strategia LEADER SRG06 – Programmazione 20232027-29, che ottiene il via libera dell’Esecutivo regionale e segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per il territorio picentino. Un evento partecipato e condiviso. Presso la sede del GAL Colline Salernitane è stata presentata la nuova Strategia LEADER, alla presenza di un parterre ampio e qualificato: Soci del GAL, Sindaci e Amministrazioni locali, Ordini e Collegi professionali, Organizzazioni agricole, Cooperative, Artigiani, PMI, Pro Loco e Associazioni territoriali. Tra i presenti: Salvatore Scafuri (Confcooperative Campania), Angela Pisacane (COPAGRI Salerno), Davide Russo (Giffoni Film Festival e Giffoni Innovation Hub), Giuseppe Alfano (Parco Regionale Monti Picentini), Vincenzo Tropiano (Coldiretti Salerno), Nicola Calzolaro (ExpoSele), Rosa Genovese (Ecomuseo dei Picentini), e la Prof. 🔗 Leggi su Zon.it
