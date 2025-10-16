L’edizione 2025 di Host, organizzata da Fiera Milano da domani a martedì 21 ottobre, si prepara a raccontare un’ospitalità sempre più fluida, dove tecnologie, formazione e creatività ridisegnano l’esperienza. Dalle cucine sostenibili al digitale, dalle nuove esperienze multisensoriali all’evoluzione delle materie prime fino ai nuovi concetti del fuoricasa, a Host 2025 l’innovazione diventa la chiave per interpretare le esigenze di un mercato in rapido cambiamento. “Con 2.041 espositori da 56 Paesi, Host è molto più di una manifestazione: è una piattaforma che anticipa le tendenze e accompagna l’innovazione lungo tutte le fasi della filiera”, commenta Francesca Cavallo, Head of Hospitality Exhibitions di Fiera Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dall’Italia al mondo. Apre domani Host 2025: l’innovazione nell’ospitalità globale parte da Milano