dalle rapine allo stalking un 21enne di nuovo a processo

E’ finito recentemente in carcere per una serie di gravi rapine, commesse sulla riviera. Ieri è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzatina. E’ una vicenda dolorosa, che ha travolto due famiglie quella che vede imputato un ragazzo di 21 anni italiano ma originario del Marocco, residente in città. Un ragazzo che ha iniziato a commettere reati già da minorenne, spesso sotto l’effetto di sostanze e che, dopo la rapina commessa a fine maggio ai danni di una coppia a Milano Marittima, è finito in carcere. Ora il giovane dovrà affrontare l’ennesimo processo dopo le denunce fioccate a suo carico dalla famiglia della vittima: una ragazza con cui il giovane aveva instaurato una relazione ‘tossica’, durante la quale erano iniziati gli atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

