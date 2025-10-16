Dalle rapine allo stalking Un 21enne di nuovo a processo
E’ finito recentemente in carcere per una serie di gravi rapine, commesse sulla riviera. Ieri è stato rinviato a giudizio con l’accusa di stalking nei confronti della ex fidanzatina. E’ una vicenda dolorosa, che ha travolto due famiglie quella che vede imputato un ragazzo di 21 anni italiano ma originario del Marocco, residente in città. Un ragazzo che ha iniziato a commettere reati già da minorenne, spesso sotto l’effetto di sostanze e che, dopo la rapina commessa a fine maggio ai danni di una coppia a Milano Marittima, è finito in carcere. Ora il giovane dovrà affrontare l’ennesimo processo dopo le denunce fioccate a suo carico dalla famiglia della vittima: una ragazza con cui il giovane aveva instaurato una relazione ‘tossica’, durante la quale erano iniziati gli atti persecutori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
NanoTV. . #Napoli - Arrestato 24enne per stalking e minacce alla ex: La ricattava con un video intimo Servizio di #RitaGiaquinto #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Arrestato per rapina e stalking verso l’ex fidanzata http://ow.ly/vTrg106n6Kq [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
Alessandro Basciano, stalking a Sophie Codegoni: nuovo braccialetto elettronico dopo l'incidente alla caviglia - Nuovo braccialetto elettronico per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna Sophie Codegoni, conosciuta al Grande Fratello Vip. Scrive leggo.it