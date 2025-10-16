Dalle Olimpiadi al professionismo | cresce l’attesa per il debutto da Pro di Salvatore Cavallaro e di Aziz Abbes Mouhidine

Una data da cerchiare in rosso sul calendario degli appuntamenti più importanti: domenica 26 ottobre. Il grande giorno sta per arrivare. E sarà la domenica del debutto da Professionisti degli Olimpionici Salvatore Cavallaro (categoria Supermedi), catanese del Gruppo Sportivo Fiamme Oro - Polizia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

L'evento, organizzato dalla Cavallaro Boxing Team Catania, si terrà domenica 26 ottobre (ore 18) al Centro Commerciale Porte di Catania, che sabato 25 (ore 18) ospiterà

