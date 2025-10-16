Dalle case di comunità alle liste d' attesa Pd contro Rocca | La Sanità è un disastro

“La cura Rocca per la Sanità nel Lazio è un bluff”. L’attacco arriva da Massimiliano Valeriani, consigliere regionale dem e componente della commissione Sanità che, sulla base dell’ultimo report della Fondazione Gimbe e dei report di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). 🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondisci con queste news

NUOVI ORARI PER LE CASE DI COMUNITÀ! ? A partire dal 1° ottobre, le Case di Comunità di Bresso e Cusano Milanino saranno aperte anche la domenica! Servizi attivi la domenica: Assistenza domiciliare PUA (Punto Unico di Accesso) Ambul - facebook.com Vai su Facebook

Case di riposo, liste d’attesa infinite: 24 mila anziani attendono di entrarci ma i posti sono solo 8mila - Nel 2050 più di un italiano su tre avrà più di 65 anni e si porrà in modo drammatico il tema della gestione degli anziani fragili che richiederanno enormi investimenti in welfare. Scrive brescia.corriere.it

Case di riposo, lunghe liste d’attesa per entrare - L’assessore: "Su 60mila faentini ci sono quasi 15mila over 65 e un migliaio si sono rivolti ai servizi. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Sanità, Bucci a Terrazza Incontra: "Nuovi ospedali, liste d’attesa ridotte e case di comunità al Pronto Soccorso" - Lo aveva promesso in campagna elettorale e Marco Bucci ha mantenuto la parola: la sanità ligure sta vivendo una trasformazione, con nuovi ospedali in costruzione, liste d’attesa drasticamente ridotte ... Segnala primocanale.it