Dall' artigianato all' abbigliamento vintage fino alle illustrazioni | torna il ' Markettino'
Torna il ‘Markettino’. Domenica 19, dalle 11 alle 23, il Chiostro di Santa Maria della Consolazione (via Mortara 98) si trasformerà in un vivace spazio di incontro e condivisione con il ritorno del ‘Markettino’, l’iniziativa dedicata all’artigianato, alla creatività e alle nuove forme di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
