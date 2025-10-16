Dall' acquedotto ai nuovi marciapiedi via Repubblica cambia look | ecco come diventerà la strada

Partirà lunedì, 20 ottobre, un importante intervento di riqualificazione dell’asse commerciale di via Repubblica. Il tratto interessato è quello compreso tra la Stazione ferroviaria e la Statale 16, che sarà oggetto di lavori suddivisi in due fasi.La prima, che si aprirà lunedì con l’allestimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

COMUNE DI MUROS - ACQUEDOTTO BIDIGHINZU: VERSO IL TOTALE RIPRISTINO DELLA SUA OPERATIVITÀ. Dall’Acquedotto Bidighinzu, l’acqua sta arrivando in quasi tutti i serbatoi dei Comuni serviti. Sono in corso le ultime manovre per ripristinare il se - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi marciapiedi, sanpietrini e segnaletica: Roma stanzia 58 milioni di euro per la manutenzione delle strade - Il programma completo, i cui dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni, prevede interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali con contestuale aggiornamento della segnaletica. Lo riporta romatoday.it

Da Centro Giano alla stazione di Casal Bernocchi senza rischiare la vita: partono i lavori ai marciapiedi - “Lunedì mattina si apre il cantiere per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e ampliamento del tratto di marciapiede compreso tra il sottopasso del quartiere di Centro Giano e Via Albi e ... Scrive romatoday.it

Giubileo: Aurelia Antica, domani riapre tratto marciapiedi - Procedono senza interruzioni i lavori per la realizzazione dei nuovi marciapiedi lungo via Aurelia Antica, in corrispondenza dell'ingresso a Villa Doria Pamphilj, tra via Leone XIII e il civico 162. Secondo ansa.it