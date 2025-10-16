Dalla partita più difficile all' incontro con Mattarella | la raffica di Julio Velasco
Durante il Festival dello Sport di Trento, Julio Velasco si è "prestato" a un simpatico giochino targato Gazzetta. Guarda le risposte del ct dell'Italvolley femminile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
"L'#Ucraina è una partita più difficile del Medio Oriente. Non c'è con #Putin quel rapporto tra #Trump e Netanyahu. Forse la chiave è nel logorio russo e nelle conseguenze economiche delle sanzioni" @DeBortoliF ? #nonstopnews LIVE Link in Bio - X Vai su X
Jannik Sinner: "Partita contro Tsitsipas? Sarà difficile" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Vieira: 'Partita difficile ma pareggio meritato' - Esordio con un pareggio senza reti per il Genoa di Patrick Vieira fermato al Ferraris da un buon Lecce, ordinato e aggressivo ma poco incisivo. ansa.it scrive
Genoa, Vieira: "Partita molto, molto difficile. Credo che il pareggio sia meritato" - Al termine del match pareggiato contro il Lecce, il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa: "Partita molto, molto difficile. Da tuttomercatoweb.com