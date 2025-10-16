Durante la scorsa estate il Governo aveva rilanciato l’idea di una detassazione della tredicesima per aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori e sostenere i consumi nel periodo natalizio. Allo stesso modo, il ritorno del bonus da 100 € – un contributo simbolico già riconosciuto negli anni passati ai redditi medio-bassi – era stato ipotizzato come misura di “aiuto una tantum”. Nelle ultime bozze della Manovra 2026, però, entrambe le misure sono scomparse. La tredicesima continuerà ad essere tassata come le altre mensilità, mentre il bonus non sarà prorogato. Il Documento programmatico di bilancio (DPB) conferma la volontà del Governo di mantenere la rotta sul contenimento della spesa, rinunciando a misure giudicate troppo onerose. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Dalla Manovra una brutta notizia: sfumano il bonus da 100 € e la detassazione della tredicesima