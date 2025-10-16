Dalla gelosia allo stalking | l' ex la controllava e chiudeva in casa ora non può avvicinarsi

Perseguita e minaccia la ex compagna e il giudice gli impone la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. Il provvedimento a carico di un marocchino di 37 anni è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Assisi. Il giudice ha disposto anche il divieto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondisci con queste news

Lo scorso 16 aprile Vincenzo Gerardi ha ucciso la moglie Teresa Stabile nel cortile di casa a Samarate La Procura ha chiesto il giudizio immediato per il 57enne, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e stalking - facebook.com Vai su Facebook

«Mi ha strappato le unghie per gelosia, mi chiedeva foto e video per controllarmi»: Andreas Sargent Larsen a processo per stalking - La testimonianza in aula dell’ex fidanzata, minorenne all’epoca dei fatti: «Ho lasciato l’Italia, era diventato un incubo» «Mi chiedeva continuamente foto e video per sapere dove fossi. Da leggo.it

Nella morsa della gelosia morbosa. Denuncia l’ex che la perseguitava. Stalker di 43 anni ai domiciliari - Alla fine una donna ha trovato la forza e il coraggio di rivolgersi ai carabinieri per mettere la parola fine ... Lo riporta ilgiorno.it

Colpisce la ex con una bottigliata alla testa dopo un raptus di gelosia - Reggio Emilia, 19 agosto 2025 – Ha colpito l’ex compagna con una bottigliata alla testa, al culmine di un raptus di gelosia. Come scrive ilrestodelcarlino.it