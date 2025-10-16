Dalla ciclista Alfonsina Strada a Oscar Wilde con merenda solidale

Fine settimana ricco di eventi al Binario 7. Alza il sipario venerdì 17, alle 20.30 “L’Altro Binario“, la programmazione della sala Picasso: Monica Faggiani porterà in scena “Alfonsina con la A. L’incredibile storia di Alfonsina Strada “. Il 10 maggio del 1924, alle ore 4.41 del mattino, con il numero 72 Alfonsina Strada parte per il Giro d’Italia, unica corridora in gara. Mai nessuna prima di lei e mai più nessuna dopo di lei. A tre giorni dalla partenza il suo nome compare sui giornali come “Alfonsin“ e come “Alfonsino“: non si sa se la “a“ mancante sia dovuta a un errore o a una precisa volontà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

