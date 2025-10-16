D' Alfonso Pd sulla Nuova Pescara | È come la dieta | la cominciamo lunedì

Ilpescara.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Nuova Pescara è come il lunedì della dieta: arriva sempre domani, ma non inizia mai. E a ben leggere i presunti inviti che con cadenza regolare arrivano dalla politica di governo ad “affrettare” l’attuazione della legge, in realtà contengono sempre una buona giustificazione per rallentare il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

