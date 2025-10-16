D' Alfonso Pd sulla Nuova Pescara | È come la dieta | la cominciamo lunedì
«Nuova Pescara è come il lunedì della dieta: arriva sempre domani, ma non inizia mai. E a ben leggere i presunti inviti che con cadenza regolare arrivano dalla politica di governo ad “affrettare” l’attuazione della legge, in realtà contengono sempre una buona giustificazione per rallentare il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
NUOVA PESCARA: D’ALFONSO, “E’ COME LA DIETA, - E a ben leggere i presunti inviti che con cadenza regolare arrivano dalla politica di governo ad ‘affret ... Come scrive abruzzoweb.it
D'Alfonso (Pd) sui Lea (livelli essenziali di assistenza): "Abruzzo terzultima Regione d’Italia" - Il deputato del Pd, Luciano D'Alfonso, denuncia nuovamente i problemi della sanità abruzzese «Nell’Italia dei primati anche l’Abruzzo dei Festival, dei milionari ritiri sportivi e delle mance amicali, ... Si legge su ilpescara.it
LETTOMANOPPELLO: AL VIA LA SCUOLA DI DECISIONI, D’ALFONSO, “CREIAMO NUOVA CLASSE DIRIGENTE” - laurea ‘Scuola di Decisioni: le decisioni in una società in transizione’, che la Fondazione Palazzo De Sanctis ha promosso a Lettomanoppello i ... Da abruzzoweb.it