Dal Salento ad Aquileia | una ricerca sulle radici comuni di pizzica e furlana

Ricercare le matrici comuni di due tra le più antiche danze popolari italiane, la pizzica pizzica e la furlana, danza dei Furlani: è l’obiettivo del progetto di ricerca Dal Salento ad Aquileia, a cura della Fondazione La Notte della Taranta, in collaborazione con la Fondazione Aquileia.Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

AQUILEIA - Dal Salento ad Aquileia, un ponte di musica e tradizione tra pizzica e furlana https://ilgoriziano.it/articolo/dal-salento-aquileia-un-ponte-musica-tradizione-tra-pizzica-furlana-16-ottobre-2025… #IlGoriziano #Salento #Pizzica #Furlana #NottedellaTa - X Vai su X

“Dal Salento ad Aquileia”: Sabato 18 ottobre (ore 18.30) al Terminal Unesco di Aquileia, ingresso libero. Concerto dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta si inaugura il progetto di ricerca sulle radici comuni della pizzica e della danza dei Furlani. . - facebook.com Vai su Facebook

Dal Salento ad Aquileia, il progetto di ricerca che unisce pizzica e furlana - Ad Aquileia parte la ricerca congiunta tra Friuli e Salento sulle radici comuni di pizzica e furlana con concerto e studi congiunti. nordest24.it scrive

Dal Salento ad Aquileia, un ponte di musica popolare - Due danze lontane nel tempo e nello spazio, ma unite da un ritmo che attraversa la storia e la memoria collettiva. Secondo arte.it