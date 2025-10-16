Dal Salento ad Aquileia | una ricerca sulle radici comuni di pizzica e furlana

Udinetoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricercare le matrici comuni di due tra le più antiche danze popolari italiane, la pizzica pizzica e la furlana, danza dei Furlani: è l’obiettivo del progetto di ricerca Dal Salento ad Aquileia, a cura della Fondazione La Notte della Taranta, in collaborazione con la Fondazione Aquileia.Le. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

