Dal Papa a Saviano da Dicker a Valérie Perrin | la classifica dei romanzi più amati fotografa un’Italia che non smette di cercare senso nelle storie

La vibrante e internazionale Frankfurter Buchmesse, la più importante fiera letteraria europea, è cominciata ed è proprio qui, che tra i padiglioni che profumano di carta nuova, l'Associazione Italiana Editori ha tracciato il bilancio annuale dello stato dell'editoria italiana, dipingendo un quadro dai colori contrastanti. La notizia, in sintesi, è una doppia verità: all'estero, l'editoria italiana vola, in patria, il mercato interno mostra segni di affanno. Libri come rimedi emotivi: 8 romanzi per curare l'anima X Fiera Francoforte: i libri italiani vanno, i lettori restano. Il dato, però, non significa che il desiderio di storie e conoscenza dei lettori italiani si sia spento.

