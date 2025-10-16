Dal Malignani all’Esercito | la corsia preferenziale per volare alto
Un’opportunità concreta e senza precedenti per i giovani friulani appassionati di volo. Gli studenti del corso di Aeronautica dell’Istituto “Malignani” di Udine e dell’Its Academy collegato potranno infatti accedere direttamente alla professione di tecnico di aeromobile nell’Aviazione. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Approfondisci con queste news
L'opportunità di trovare un impiego nell'aviazione dell'esercito - X Vai su X
Corsia preferenziale con l’auto, multato un disabile - Con una lunga lettera inviata al nostro giornale, una residente in un Comune dell’Appennino bolognese ripercorre l’episodio che, lo ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
"Una corsia preferenziale dedicata agli autobus su via Cristoforo Colombo". L'idea di Legambiente - Ora, in occasione della Settimana europea della mobilità, è tornata in auge. Segnala romatoday.it
Approvata corsia preferenziale per bus tra Appiano e Bolzano - La Giunta provinciale ha approvato il progetto di costruzione per aumentare il numero di corsie preferenziali per il metrobus dell'Oltradige sulla strada statale 42 nel tratto tra il tunnel di San ... Segnala ansa.it