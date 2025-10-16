Tempo di lettura: 3 minuti Dalla lavagna tattica di Coverciano ai campi d’allenamento di Avellino: in appena ventiquattr’ore, Raffaele Biancolino ha cambiato ruolo, ma non spirito. Archiviata la parentesi da studente, il tecnico biancoverde ha subito rimesso i panni del condottiero per guidare la sua truppa verso una delle sfide più delicate della stagione: la trasferta di Castellammare di Stabia. Non sarà una gara come le altre. Il “Menti” promette di essere una bolgia, e il passato del Pitone in maglia gialloblù aggiunge ulteriore pepe a un incrocio già caldo. Biancolino, però, non arretra. Anzi, più l’ambiente si infiamma, più lui si accende. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Dal banco alla battaglia: Biancolino guida l’assalto al Menti