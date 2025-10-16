Daily Crown | Sandringham sempre più al passo con i tempi ora cerca un esperto di marketing

Londra, 16 ott. (Adnkronos) - La residenza di Sandringham si modernizza, nel segno dell'efficienza: la tenuta, dove la famiglia reale trascorre il Natale ma che è anche un'attrazione turistica, cerca un responsabile marketing che sappia raccontare la sua storia in modo avvincente su tutti i canali, dalle campagne digitali alle pubbliche relazioni, dalla segnaletica in loco alle brochure stagionali. L'insolita posizione, annunciata dalla Sandringham Estate, è perfetta per un osservatore della famiglia reale con un forte spirito imprenditoriale ed è considerata dalla royal family "fondamentale" per stare al passo con i tempi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Daily Crown: Sandringham sempre più al passo con i tempi, ora cerca un esperto di marketing

