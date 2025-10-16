Al Cisim di Lido Adriano arriva Vo?osi, una band nata nel cuore delle montagne polacche e dall’incontro di artisti di musica locale e contemporanea della Slesia, quei background così diversi si sono uniti e hanno dato vita a un suono unico. Il contatto tra loro ha acceso sessioni di improvvisazione selvaggia, una fusione tra la bellezza struggente delle melodie e un’energia grezza e frenetica. Si colgono echi di rock, punk, jazz e musica da film, il tutto arricchito da trame sonore ambient. Ma ciò che rende tutto davvero straordinario è il fatto che ogni nota provenga esclusivamente da strumenti ad arco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai monti polacchi al mondo: ecco Vo?osi