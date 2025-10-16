Dai bambini agli anziani | così l’Ia sta cambiando la vita quotidiana dei cinesi

L’ intelligenza artificiale (IA) sta letteralmente cambiando il volto della Cina. Nella prima metà del 2025 questa innovazione ha avuto un impatto clamoroso in tutto il Paese, grazie a un’infrastruttura informatica eccellente e alla presenza di protagonisti locali come DeepSeek, Alibaba, Tencent, ByteDance e Baidu che tanto hanno investito in materia. Il risultato, unito a costi bassi se non nulli dell’IA, ha consentito la sua espansione sia a livello macroeconomico (pensiamo alla trasformazione di fabbriche e modalità di produzione) che a livello quotidiano. È proprio su quest’ultimo che vale la pena concentrarsi per capire il reale impatto dell’IA sulla società cinese, antipasto di quanto potrà presto accadere anche in Occidente. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Dai bambini agli anziani: così l’Ia sta cambiando la vita quotidiana dei cinesi

