Da un anno viveva nel presidio No Tav di Vaie | non ce l' ha fatta a trovare una casa è morto per un malore

Torinotoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa nel peggiore dei modi, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, l'esistenza di Giuseppe Belvedere, un 50enne originario di Rivoli (che era stata la sua ultima residenza ufficiale e per questo era seguito dal locale consorzio socio-assistenziale) che da quattro anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

