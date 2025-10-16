Da un anno viveva nel presidio No Tav di Vaie | non ce l' ha fatta a trovare una casa è morto per un malore
Si è conclusa nel peggiore dei modi, nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 15 ottobre 2025, l'esistenza di Giuseppe Belvedere, un 50enne originario di Rivoli (che era stata la sua ultima residenza ufficiale e per questo era seguito dal locale consorzio socio-assistenziale) che da quattro anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Luca Magagni viveva a Mascarino, frazione di Castello d’Argile, e frequentava il quarto anno del liceo classico Cevolani. I genitori lo hanno trovato esanime nel suo letto, oggi il commiato a scuola - facebook.com Vai su Facebook
VALSUSA, MUORE PER MALORE AL PRESIDIO NO TAV: ADDIO A GIUSEPPE BELVEDERE - È morto così, mercoledì 15 ottobre, al presidio No Tav di Vaie, Giuseppe Belvedere. valsusaoggi.it scrive