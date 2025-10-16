C ’è una bellezza nascosta e più potente nelle crepe. Dopo anni in cui il mondo del beauty ha inseguito la perfezione assoluta – levigata, lucida, senza sbavature – la bellezza ha ritrovato il coraggio di mostrarsi vulnerabile. È il momento della sad beauty, un’estetica che non teme l’emozione. Il Crying Smokey Eye – trucco con ombretto sfumato e contorni volutamente imperfetti che imitano il segno delle lacrime – è diventato in pochi mesi il simbolo di una nuova femminilità consapevole, perché rappresentare visivamente la tristezza significa accettare che anche la fragilità può essere luminosa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da TikTok alle passerelle, lo smokey classico destrutturato e leggermente “bagnato” trasforma la tristezza in bellezza autentica