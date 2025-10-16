Da Sciacca al Senato | l’arte di Laura Di Giovanna celebra la forza creativa delle donne
Dalle sue mani nascono capolavori in corallo, rosso intenso o rosa delicato, che raccontano la tradizione e la luce del Mediterraneo. Laura Di Giovanna, artista orafa di Sciacca e direttrice artistica del Museo del corallo Nocito, sarà tra le protagoniste del convegno “Il valore della figura. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
