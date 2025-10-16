Da Roma-Inter alla Serie C fino ai campionati esteri | il calcio del weekend su Sky e NOW
Serie A, Serie C, Premier League, Bundesliga e Ligue 1: da venerdì 17 a lunedì 20 ottobre 2025 tutte le partite in diretta Un weekend di grande calcio attende gli abbonati Sky e NOW, con un palinsesto che unisce Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e i top campionati internazionali come Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
