Da REDMAGIC il primo smartphone raffreddato a liquido
REDMAGIC ha presentato, durante la conferenza Gaming and Liquid Cooling Technology, il primo sistema di raffreddamento a liquido prodotto in serie per smartphone.Un'innovativa tecnologia derivata dai server raffreddati a liquido utilizzati nel campo dell'intelligenza artificiale. Scendendo nel. 🔗 Leggi su Today.it
