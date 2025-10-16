Da oggi il tram della linea 7 arriva fino al quartiere Adriano | tutte le nuove fermate
Da giovedì 16 ottobre Milano ha una maggiore offerta tranviaria: la metrotranvia 7 arriva infatti al quartiere Adriano.Lo comunica Atm sul proprio sito: “Da oggi la linea 7 si allunga con nuove fermate e un nuovo capolinea nel quartiere Adriano. In poche fermate di tram si possono raggiungere il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
