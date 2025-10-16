Da New Orleans a Ferrara sul palco del Torrione arriva il pianista Sullivan Fortner

Sabato 18 torna a suonare al Jazz Club il noto pianista Sullivan Fortner (nella foto) che per l'occasione sarà accompagnato da Tyrone Allen al contrabbasso e Kayvon Gordon alla batteria. Un trio dal jazz raffinato, profondo e ricercato, capace di coniugare virtuosismo tecnico ed espressività. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

