Da domani le carte di Intesa Sanpaolo non saranno visibili per 24 ore | cosa succede ai clienti

Intesa Sanpaolo ha comunicato ai suoi clienti che dal pomeriggio di venerdì 17 ottobre per circa 24 ore le carte non saranno "visibili". La notifica è arrivata ai clienti tramite home banking. Intesa Sanpaolo ha spiegato che i problemi sono dovuti a un intervento di manutenzione: il funzionamento delle carte viene comunque garantito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Intesa Sanpaolo, carte e prelievi bloccati per una notte: questa volta c’è un motivo - La notte tra il 2 e il 3 agosto le operazioni dell’app intesa Sanpaolo sono state bloccate. Come scrive fanpage.it

Intesa Sanpaolo con Academy4Future prepara la banca del domani - MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo presenta Academy4Future, il nuovo polo formativo del Gruppo guidato da Carlo Messina. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it