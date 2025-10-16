Da domani a domenica al Palamariotti Va in scena l’Italian Star Ballet Grande evento di danza sportiva

Sport.quotidiano.net | 16 ott 2025

Oltre duemila atleti parteciperanno da domani a domenica al PalaMariotti, all’ Italian Star Ballet, manifestazione di danza sportiva, quest’anno ‘ European Edition ’. Giunto alla 5ª edizione, l’evento rappresenta uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla danza sportiva. L’edizione 2025 segna una svolta: da competizione nazionale si trasforma in una vetrina europea. L’evento è organizzato dalla New Academy D&D, con il patrocinio del Comune della Spezia, sotto l’egida del Comitato italiano ballo sportivo, con la direzione artistica di Alessandro D’Asaro e la direzione tecnica di Edilio Pagano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

