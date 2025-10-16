Da commessa a fotografa di neonati che investe su Chieti la storia di Roberta Desiderio | Ho seguito un sogno in città tante eccellenze
Per l'anagrafe ha 40 anni, ma l'entusiasmo e la passione sono quelli di una ragazzina. Roberta Desiderio, teatina doc, è l'unica fotografa in città e fra i pochi in Abruzzo specializzata in servizi newborn, gli scatti eseguiti nei primi 20 giorni di vita di un bambino, che immortalano per sempre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
