Da cinquant' anni realizza impianti di stoccaggio per l' Italia e l' estero | il vescovo Corazza visita la storica azienda

Il vescovo Livio Corazza ha fatto visita alla Technosilos, azienda con sede a Capocolle che da cinquantanni progetta e realizza impianti e soluzioni per lo stoccaggio, il trasporto e il dosaggio di materie prime, affermandosi come partner per numerosi settori industriali in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

