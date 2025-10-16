Da cinquant' anni realizza impianti di stoccaggio per l' Italia e l' estero | il vescovo Corazza visita la storica azienda

Il vescovo Livio Corazza ha fatto visita alla Technosilos, azienda con sede a Capocolle che da cinquant’anni progetta e realizza impianti e soluzioni per lo stoccaggio, il trasporto e il dosaggio di materie prime, affermandosi come partner per numerosi settori industriali in Italia e all’estero. 🔗 Leggi su Forlitoday.it