Da Anas oltre 27 miliardi per la Calabria Minasi | Nessuno aveva fatto così tanto per la regione

“Il bilancio che la Struttura territoriale di Anas ha delineato in queste ore sulle Infrastrutture viarie programmate o in via di realizzazione nella nostra regione delinea un futuro nuovo e straordinario per la Calabria. Il futuro che la Lega, grazie al ministro Salvini, sognava e sta costruendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it