Da Anas oltre 27 miliardi per la Calabria Minasi | Nessuno aveva fatto così tanto per la regione
“Il bilancio che la Struttura territoriale di Anas ha delineato in queste ore sulle Infrastrutture viarie programmate o in via di realizzazione nella nostra regione delinea un futuro nuovo e straordinario per la Calabria. Il futuro che la Lega, grazie al ministro Salvini, sognava e sta costruendo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Da #ANAS oltre 27 mld di € per la Calabria. Minasi: nessuno aveva fatto così tanto per la nostra regione - E’ il futuro che la Lega sognava per la nostra terra e che stiamo costruendo - https://ilmetropolitano.it/2025/10/15/da-anas-oltre-27-mld-di-e-per-la-calabri - X Vai su X
Oltre al personale Anas, intervenuti sul posto anche i carabinieri per effettuare tutti i rilievi del caso - facebook.com Vai su Facebook
Anas, 27 miliardi per le opere in Calabria. Minasi: «È la svolta che la nostra regione aspettava» - La senatrice reggina esalta il piano decennale di investimenti sulle principali arterie stradali: «È il futuro che la Lega, con Salvini, sta costruendo per la nostra regione» ... Lo riporta cosenzachannel.it
Infrastrutture, da Anas 27 miliardi di euro per la Calabria. Minasi: “nessuno aveva fatto così tanto per la nostra regione” - Il piano infrastrutturale di Anas in Calabria ammonta a oltre 27 miliardi di euro tra lavori in corso, opere finanziate e vari progetti. Segnala strettoweb.com
Infrastrutture, da Anas oltre 27 miliardi di euro per la Calabria. Minasi: "Nessuno aveva fatto così tanto per la nostra regione" - La Senatrice reggina del Carroccio commenta il piano di investimenti milionari messo in campo dall’Anas sul territorio regionale ... Lo riporta reggiotv.it