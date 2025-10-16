‘Cucino i tortellini’ | Mario Cutella uccide la compagna Vanda Venditti e si toglie la vita a San Benedetto del Tronto

Tragedia in via Stamira: l’amore, la malattia e il dramma in una casa sul mare. Ha salutato la vicina come ogni mattina preannunciando il ritorno della compagna dalla RSA per qualche ora. “Cucino i tortellini al sugo” – ha aggiunto sorridendo, senza far trasparire disagio e preoccupazione. La tragedia si è consumata oggi, giovedì 16 ottobre, in una villetta di via Stamira a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), a pochi passi dal lungomare. Secondo la prima ricostruzione, Mario Cutella, 80 anni, ha sparato alla compagna Vanda Venditti, sua coetanea, per poi rivolgere l’arma contro se stesso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

