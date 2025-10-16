Crotone per il segretario provinciale del Pd Leo Barberio insufficienti i finanziamenti per il miglioramento della viabilità interpoderale

È stata pubblicata la graduatoria relativa ai finanziamenti per il miglioramento della viabilità interpoderale. Un bando che, sulla carta, dovrebbe sostenere i territori agricoli, ma che nella realtà assegna appena 150 mila euro a ciascun comune beneficiario — 279 in tutta la Calabria su 404 totali – afferma Leo Barberio. Una cifra che, di fatto, non consente alcun intervento strutturale: con 150 mila euro si potranno realizzare solo piccoli tratti di strada, del tutto insufficienti rispetto alle gravi carenze infrastrutturali che penalizzano da anni i nostri agricoltori e le aree interne della regione.

