Crosetto lancia l’esercito cyber 1.500 unità per la sicurezza digitale italiana
Il governo prepara una nuova struttura militare interamente dedicata alla difesa informatica. Il ministro della Difesa Guido Crosett o ha annunciato la nascita di un “esercito cyber” composto da 1.500 unità, destinato a operare nel campo della sicurezza digitale nazionale. L’obiettivo è dotare l’Italia di una capacità autonoma e integrata contro attacchi informatici e minacce ibride che colpiscono infrastrutture, istituzioni e imprese strategiche. La decisione arriva in un momento in cui la dimensione cibernetica è diventata cruciale quanto quella terrestre, navale e aerea, con effetti diretti sulla sovranità e sulla stabilità economica del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net
