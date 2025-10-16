Crosetto lancia l’esercito cyber 1.500 unità per la sicurezza digitale italiana

Formiche.net | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo prepara una nuova struttura militare interamente dedicata alla difesa informatica. Il ministro della Difesa Guido Crosett o ha annunciato la nascita di un “esercito cyber” composto da 1.500 unità, destinato a operare nel campo della sicurezza digitale nazionale. L’obiettivo è dotare l’Italia di una capacità autonoma e integrata contro attacchi informatici e minacce ibride che colpiscono infrastrutture, istituzioni e imprese strategiche. La decisione arriva in un momento in cui la dimensione cibernetica è diventata cruciale quanto quella terrestre, navale e aerea, con effetti diretti sulla sovranità e sulla stabilità economica del Paese. 🔗 Leggi su Formiche.net

crosetto lancia l8217esercito cyber 1500 unit224 per la sicurezza digitale italiana

© Formiche.net - Crosetto lancia l’esercito cyber, 1.500 unità per la sicurezza digitale italiana

News recenti che potrebbero piacerti

crosetto lancia l8217esercito cyberCrosetto lancia l’esercito cyber, 1.500 unità per la sicurezza digitale italiana - Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato la nascita di un “esercito cyber” composto da 1. Lo riporta formiche.net

Cybersicurezza, la guerra ibrida fra Crosetto e Mantovano - Dietro al disegno di legge presentato da Minardo per un protagonismo delle forze armate nella difesa digitale, c'è l'eterno braccio di ferro tra il ministro della Difesa e il sottosegretario di Meloni ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Crosetto Lancia L8217esercito Cyber