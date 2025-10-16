Crollo Wall Street | cinque film sulla crisi del 1929 

Il “ Giovedì nero ” del 24 ottobre 1929 non fu solo un evento economico: segnò l’inizio di una grave crisi che travolse la popolazione americana. I risparmi azzerati, la disoccupazione in aumento e la povertà diffusa trasformarono radicalmente la vita quotidiana di milioni di cittadini. Il crollo di Wall Street e la successiva Grande depressione hanno ispirato decine di film, capaci di raccontare da prospettive diverse la paura, la povertà e la trasformazione sociale di quegli anni. Ecco cinque pellicole che, con stili diversi, restituiscono l’impatto di quella crisi epocale. Cinque film sul crollo di Wall Street del 1929. 🔗 Leggi su Lettera43.it

