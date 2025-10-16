Crollo Dazi: agosto segna -23% per l’agroalimentare italiano negli USA, vino in caduta libera. Agosto 2025 segna una battuta d’arresto drammatica per l’export agroalimentare italiano verso gli Stati Uniti: un calo del 23% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat. A pesare è l’aumento dei dazi doganali dal 10% al 15%, che ha colpito duramente i prodotti simbolo del Made in Italy, in particolare il vino, con una contrazione stimata superiore al 30%. Un trend in discesa dopo un avvio promettente. Nei primi otto mesi del 2025, le esportazioni agroalimentari italiane verso gli USA hanno superato i 5 miliardi di euro, un dato in linea con il 2024. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Crollo Dazi: l’export agroalimentare italiano perde quota negli USA